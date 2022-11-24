У Київстар розповіли, що буде з мобільною мережею у разі блекауту

24 ноября 2022, 11:45

Є ризик, що мобільний зв'язок в Україні існуватиме в режимі точкового покриття, тобто будуть "острова" зі зв'язком та території без зв'язку, повідомив президент Київстару Олександр Комаров.

"І це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю жителів, і через кілька годин зникає мобільний та фіксований зв'язок. Але це не означає, що Київ без зв'язку. Це співвідношення працюючих та непрацюючих сайтів таке саме, як і по всій Україні - близько 30%. Якщо говорити про найбільш вразливі на сьогоднішній день області - це Київська, Харківська, Львівська, Полтавська", - заявив він. При цьому він має сумніви, що зв'язок може зникнути на довгий час по всій Україні.



