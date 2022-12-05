Набір для підключення генератора

5 декабря 2022, 11:03

Набір складається з кабелю H07RN-F, ENHANCED VERSION 3G4 та Штекера MENNEKES 32A3P 6H230V IP44 та Розетки MENNEKES 32A3P 6H230V IP44.



Стійкість до механічних навантажень - витримує переїзд навіть вантажівкою;



Температура: -40 °C - зберігає гнучкість підовжувача навіть на морозі;



Клас захисту - IP 44 - дощ, сніг, грязь не зашкодить Вашому надійному з'єднанню.



Кабель водостійкий, витримує найсуворіші умови експлуатації, для всіх видів рухомого та фіксованого прокладання у промислових та побутових умовах. Кабель використовують для підключення побутових та промислових приладів!