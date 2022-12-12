Калька для цветов: чудесное решение для оформления букетов

12 декабря 2022, 9:25

Калька для цветов — востребованный сегодня вариант упаковки букетов. Ее стоимость предельно невысока, а при должном старании флориста оформленные с ее помощью цветы смотрятся особенно стильно.

Еще совсем недавно эта пленка использовалась исключительно для защиты цветков при транспортировке. Но затем флористы обратили внимание на привлекательный внешний вид материала, удобство его использования и невысокую цену. Ну а широкий выбор дизайнерских предложений быстро превратил кальку в один из наиболее перспективных видов упаковки букетов.

В магазине Deco-Pack вы сможете найти в широком ассортименте флористическую упаковку самых разных видов. И кальку для цветов в том числе.

Полистав наш каталог, вы легко подберете ту пленку, которая будет отвечать всем вашим требованиям:

Перламутровая калька. В нашем магазине она представлена четырьмя наиболее популярными видами — "Beauty", "Crystal matte", "Перелив" и "Нappiness". Длина рулона составляет в среднем 7 - 8 метров, ширина 60 либо 70 см в зависимости от вида пленки. На выбор вы можете приобрести либо матовый, либо глянцевый материал.

Полисилк с перламутровой каймой. Эта пленка отличается от предыдущего вида тем, что нанесенная на нее рамка имеет насыщенный цвет. Такая рамка придает изделию торжественный и богатый вид. Оформленные соответствующим образом букеты особенно хорошо смотрятся во время свадебных торжеств либо же на других важных праздниках.

Однотонная калька для цветов. Эта ламинированная пленка продается рулонами по 8 метров. Ширина такого рулона — 65 см. Плотность изделия — 45 микрон. На ваш выбор — десятки различных пастельных оттенков. Какая бы цветовая гамма букета вам не потребовалась, вы обязательно найдете материал нужного оттенка.

Калька для цветов с рамкой. Эта пленка отличается интересным рисунком, который представляет собой контрастную рамку на фоне пастельного цвета. В стандартном рулоне около 15 таких рамок. Флорист при составлении букета берет отрезок пленки, который соответствует размеру одной рамки. Плотность в 40 микрон позволяет пленке выглядеть хорошо даже при ее активном использовании.