12 декабря 2022, 9:25

Калька для цветов: чудесное решение для оформления букетов

 Калька для цветов — востребованный сегодня вариант упаковки букетов. Ее стоимость предельно невысока, а при должном старании флориста оформленные с ее помощью цветы смотрятся особенно стильно. 

Почему флористы любят кальку для упаковки?

Еще совсем недавно эта пленка использовалась исключительно для защиты цветков при транспортировке. Но затем флористы обратили внимание на привлекательный внешний вид материала,  удобство его использования и невысокую цену. Ну а широкий выбор дизайнерских предложений быстро превратил кальку в один из наиболее перспективных  видов упаковки букетов.

 

Обращайтесь для покупки в магазине Deco-Pack

В магазине Deco-Pack вы сможете найти в широком ассортименте флористическую упаковку самых разных видов. И кальку для цветов в том числе. 

Посмотрите наши предложения

Полистав наш каталог, вы легко подберете ту пленку,  которая будет отвечать всем вашим требованиям:

  • Перламутровая калька. В нашем магазине она представлена четырьмя наиболее популярными видами — "Beauty", "Crystal matte",  "Перелив" и "Нappiness". Длина рулона составляет в среднем 7 - 8 метров, ширина 60 либо 70 см в зависимости от вида пленки. На выбор вы можете приобрести либо матовый, либо глянцевый материал.
  • Полисилк с перламутровой каймой. Эта пленка отличается от предыдущего вида тем, что нанесенная на нее рамка имеет насыщенный цвет. Такая рамка придает изделию торжественный и богатый вид. Оформленные соответствующим образом букеты особенно хорошо смотрятся во время свадебных  торжеств либо же на других важных праздниках.
  • Однотонная калька для цветов. Эта ламинированная пленка продается рулонами по 8 метров. Ширина такого рулона — 65 см. Плотность изделия — 45 микрон. На ваш выбор — десятки различных пастельных оттенков. Какая бы цветовая гамма букета вам не потребовалась, вы обязательно найдете материал нужного оттенка.
  • Калька для цветов с рамкой. Эта пленка отличается интересным рисунком, который представляет собой контрастную рамку на фоне пастельного цвета. В стандартном рулоне около 15 таких рамок. Флорист при составлении букета берет отрезок пленки, который соответствует размеру одной рамки. Плотность в 40 микрон позволяет пленке выглядеть хорошо даже при ее активном использовании.
Мы всегда заботимся о покупателях

Магазин Deco-Pack предлагает вам приобрести кальку для упаковки букетов в любом количестве — как оптом, так и в розницу. Вы можете оформить покупку онлайн либо же связаться с нашим менеджером по одному из указанных на сайте телефонов. Ваш заказ будет собран и отправлен вам в максимально короткие сроки. Ну а наша ценовая политика наверняка вызовет у вас желание обращаться к нам и дальше.


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