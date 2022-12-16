16 декабря 2022, 12:15

Саммит ЕС предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата — AFP

Такой статус также имеют Албания, Молдова, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция и Украина.


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