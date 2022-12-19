Япония вложит в свою армию $320 млрд.

19 декабря 2022, 10:15

Связано это с опасением, что война в Украине создаст прецедент, и Китай вторгнется в Тайвань.

Япония обнародовала самый масштабный со времен Второй мировой войны план наращивания военного потенциала стоимостью $320 млрд.Он предусматривает закупку ракет, способных нанести удар по территории Китая, а также подготовку страны к длительному военному конфликту."Это задает новый курс для Японии. Если план будет должным образом реализован, [японские] Силы самообороны станут настоящей и эффективной силой мирового класса", – заявил адмирал Морских сил самообороны Ёдзи Кода, командовавший японским флотом в 2008 году.