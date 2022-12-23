Поповнення клаво-мишового арсеналу від Bloody!

23 декабря 2022, 15:15

Представляємо нову механічну клавіатуру, а також одразу дві ігрові миші!



Bloody S510N – на перший погляд, непоказна механічна клавіатура, яка може похвалитись хіба лише цікавим дизайнерським рішенням у вигляді окремих змінних кейкапів – ваша клавіатура може змінювати колір із чорного на більш корпоративний – червоно-чорний. Проте це лише вдавана скромність! S510N має усі переваги, які так подобаються нашим користувачам і навіть більше! Технології Anti-ghosting та N-key rollover забезпечать безпомилкове спрацьовування усіх клавіш, навіть якщо затиснути їх одночасно, надійні матеріали та якість конструкції натякають на довговічність пристрою, RGB-ефекти підсвічування подарують неповторну атмосферу, а мультимедійні клавіші та супутнє програмне забезпечення зроблять ваше життя ергономічнішим. Особливої уваги заслуговують нові механічні перемикачі Bloody BLMS: спеціальне налаштування точки та сили спрацьовування забезпечує неймовірні швидкість та відчуття під час гри!

Bloody L65 – ігрова миша з RGB-підсвічуванням та роздільною здатністю 12000 CPI.«Що означає «L» у назві пристрою» – спитаєте ви.«Light» – відповімо ми!Саме так: завдяки унікальній конструкції – корпус миші має перфорацію – вагу L65 вдалося зменшити до рекордних 78 грамів! Така вага є особливо жаданою принадою серед знавців та геймерів. Вбудована пам’ять девайса дозволяє записувати до 120 тисяч макросів за допомогою сертифікованого програмного забезпечення. Усе це, разом з багатоманітними RGB-підсвічуванням та топовим сенсором BC3332-A, робить гризуна не лише стильним навкологеймерським аксесуаром, а і небезпечною зброєю проти ваших ворогів в онлайн-іграх!Bloody ES5 – новинка серед новинок! Нова колекція бренду, що має назву «Esports». ES5 – найстарша представниця лінійки, і перша модель колекції в Україні. Візитівкою серії Esports є абсолютно унікальне програмне забезпечення, що було розроблене спеціально для цих мишок. Програмне забезпечення Bloody Esports – це набір багатофункціональних налаштувань для редагування ігрової миші. Оптимізуйте найбільш відповідну ігрову конфігурацію: кнопки, чутливість, макроси, RGB-підсвічування тощо. Вбудована пам’ять цієї моделі – 256 кілобайтів – тож ви ні в чому себе не обмежуватимете.ES5 має роздільну здатність 3200 CPI та 7 ігрових режимів, що налаштовуються персоніфіковано. Час відгуку перемикачів становить 1 мс, що є чудовим показником точності та ефективності. Дизайн миші очевидно створений для праворукого користувача – характерний вигин чудово повторює анатомічні особливості руки, що позитивно впливає на надійність і чіпкість хвату.Багатофункціональність та ощадна цінова політика Bloody ES5 робить її конкурентоспроможним та перспективним відкриттям сезону.