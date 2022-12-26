Поліція викрила схему розкрадання грошей на будівництво метро на Виноградар

Наразі досліджується факт можливого заволодіння та легалізації організаторами оборудки 530 млн грн, які були сплачені за будівельні роботи.
Крім того, для попередження подальших сумнівних операцій із бюджетними коштами за ініціативи Нацполіції Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано 160 млн грн, які знаходилися на рахунках, задіяних у протиправній схемі підприємств.
Як ми писали, суд стягнув майже 140 мільйонів з «Київметробуду» за затримку будівництва підземки на Виноградар. Згідно з угодою від листопада 2018 року, Київ мав отримати дві нові станції до 26 листопада 2021 року. Загальна сума будівництва оцінена у трохи більше як 6 млрд грн, а протягом 2017-2021 років на будівництво метро було виділено понад 4 млрд грн. Фінансування робіт здійснювалось коштом бюджету міста Києва.
За даними прокуратури, компанія «Київметробуд» розмістила понад 1,5 млрд грн на банківському депозиті. Завдяки цьому компанія відсотками отримала приблизно 139 млн грн.
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