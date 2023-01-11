11 января 2023, 12:15

Каліфорнійська компанія Virgin Orbit не змогла запустити на орбіту супутник

Літак-носій Cosmic Girl справно піднявся з космодрому та запустив ракету, але після роботи ступенів ракети сталась аномалія, яка не дозволила їй вийти на орбіту.



Це перша подібна місія для Сполученого Королівства і вона провалилися з тріском.

