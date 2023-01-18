Кожен 5-й безробітний переселенець у Києві знайшов роботу

18 января 2023, 13:15

Київський міський центр зайнятості повідомив про те, що загалом протягом 2022 року на обліку перебувало понад 5400 безробітних зі статусом переселенців, із них понад 1100 людей отримали роботу.

Найбільше внутрішніх переселенців - із Донецької, Луганської та Херсонської областей.Вблизько чверті ВПО працевлаштувалися в оптовій та роздрібній торгівлі, сфері послуг із ремонту авто та мотоциклів. Серед лідерів також опинилися сфери освіти, охорони здоров'я та надання соцдопомоги, переробна промисловість, держуправління та оборона, адміністративне та допоміжне обслуговування, професійна, наукова та технічна діяльність.У 2022 році компенсацію за працевлаштування 1136 внутрішньо переміщених осіб у Києві отримали 396 роботодавців, загальна сума склала 13,8 мільйонів гривень. Також роботодавців звільнили від обов'язку індексувати зарплати у 2023 році.