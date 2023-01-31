В Казахстане перестали продавать автомобили россиянам

31 января 2023, 13:45

В Hyundai и Toyota отказываются продавать машины по российскому паспорту. В Kia объяснили, что продать автомобиль нерезиденту РК могут только по виду на жительство иностранца, или же по регистрационному свидетельству о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика этой страны, где указаны данные об ИИН.