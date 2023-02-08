Як діяти, якщо землетрус застав вас вдома/на вулиці/в авто?

8 февраля 2023, 9:45

Дерев'яні будинки найбезпечніші під час землетрусів. При руйнуванні утворюються великі порожнини, в яких можна врятуватися.



Цегляні будинки руйнуються окремими цеглинами.

Найнебезпечніші – панельні будівлі.



▪️Якщо землетрус застав вас вночі - найбезпечніше місце буде під ліжком. Так ви сховаєтесь від скла та падаючих предметів.



▪️Не стійте в дверях, бо дверний одвірок може завалитись.



▪️Не стійте під час землетрусу на сходах. Вони руйнуються першими.



▪️Намагайтесь знаходитись близько до виходу, аби була можливість покинути будівлю.



▪️Якщо землетрус застав вас у транспорті – тримайтесь якнайдалі від високих будинків і за можливості припаркуйте автомобіль на відкритій території.



▪️Якщо ви знаходитесь на вулиці - не наближайтесь до будівель, ліхтарів, ліній електропередач та мостів.