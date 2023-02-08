Як діяти, якщо землетрус застав вас вдома/на вулиці/в авто?

Дерев'яні будинки найбезпечніші під час землетрусів. При руйнуванні утворюються великі порожнини, в яких можна врятуватися.
Цегляні будинки руйнуються окремими цеглинами.
Найнебезпечніші – панельні будівлі.
▪️Якщо землетрус застав вас вночі - найбезпечніше місце буде під ліжком. Так ви сховаєтесь від скла та падаючих предметів.
▪️Не стійте в дверях, бо дверний одвірок може завалитись.
▪️Не стійте під час землетрусу на сходах. Вони руйнуються першими.
▪️Намагайтесь знаходитись близько до виходу, аби була можливість покинути будівлю.
▪️Якщо землетрус застав вас у транспорті – тримайтесь якнайдалі від високих будинків і за можливості припаркуйте автомобіль на відкритій території.
▪️Якщо ви знаходитесь на вулиці - не наближайтесь до будівель, ліхтарів, ліній електропередач та мостів.