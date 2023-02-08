8 февраля 2023, 9:45

Як діяти, якщо землетрус застав вас вдома/на вулиці/в авто?

Дерев'яні будинки найбезпечніші під час землетрусів. При руйнуванні утворюються великі порожнини, в яких можна врятуватися.

Цегляні будинки руйнуються окремими цеглинами.

Найнебезпечніші – панельні будівлі.

▪️Якщо землетрус застав вас вночі - найбезпечніше місце буде під ліжком. Так ви сховаєтесь від скла та падаючих предметів.

▪️Не стійте в дверях, бо дверний одвірок може завалитись.

▪️Не стійте під час землетрусу на сходах. Вони руйнуються першими.

▪️Намагайтесь знаходитись близько до виходу, аби була можливість покинути будівлю.

▪️Якщо землетрус застав вас у транспорті – тримайтесь якнайдалі від високих будинків і за можливості припаркуйте автомобіль на відкритій території.

▪️Якщо ви знаходитесь на вулиці - не наближайтесь до будівель, ліхтарів, ліній електропередач та мостів.


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