Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні - глава МЗС країни

"Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо постачання Leopard, це питання активно обговорюватиметься владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи", - додав він.
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