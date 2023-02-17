Englishdom позволяет учить английский в любой обстановке

17 февраля 2023, 12:25

Онлайн школа английского языка Englishdom позволяет заниматься в комфортной обстановке, дома или в офисе. Экономьте время, а не качество. Никаких визитов в школу, вы учитесь просто, не выходя из дома, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

Один из лидеров EdTech в Восточной Европе онлайн школа английского Englishdom объединяет индивидуальные уроки онлайн, онлайн-курсы, онлайн-тренажер, мобильные приложения, разговорные клубы.

При этом Вы можете лучше спланировать время проведения занятий и выбрать локального преподавателя или носителя английского языка.

Создатели онлайн-сервиса тщательно разработали свой сайт. Занятия проходят в цифровом учебнике через видеосвязь с преподавателем. Материалы урока, персональный словарь и домашнее задание доступны всегда.

В то же время каждый урок – это изучение новых слов, аудирование, тренировка письма и грамматики. Вы можете быстро практиковать устную речь и преодолеть языковой барьер.

Сервис также имеет и хорошо разработанное мобильное приложение ED Class, через которое вы можете управлять расписанием занятий. Также в ED Class можно выполнять домашние задания и учить слова прямо с телефона. А еще получать уведомления о занятиях, состоянии баланса и сообщения от куратора.

Персональный куратор:

• На связи 24/7 и готовы решить все проблемы, связанные с обучением.

• Отслеживает прогресс и может корректировать приложение.

• При необходимости перенесет или аннулирует занятия.

Занятие один на один с преподавателем позволяет быстро преодолеть языковой барьер. Продолжительность занятия составляет 50 минут. Для лучшего изучения языка рекомендуется проводить 2-3 занятия в неделю. Стоимость занятия составляет от 340 грн за 1 урок. Можно заказывать пакеты занятий - от 5 до 20, при этом выбирая преподавателя - локального или носителя языка.

Цифровая платформа полностью решает проблему поиска и приобретения учебных материалов. Все необходимое для овладения английским уже есть на сайте Englishdom. Для закрепления новых знаний после онлайн-уроков и практики разговорной речи можно воспользоваться Разговорным клубом или прокачать свой уровень на онлайн-тренажере.

Заниматься английским в онлайн-школе Englishdom – весело и легко! Ведь преподаватели школы – настоящие профессионалы своего дела, а интерактивные уроки не дадут тебе заскучать. В отличие от групповых занятий, индивидуальные уроки онлайн помогают скорее побороть страх и стыд общения на английском языке.