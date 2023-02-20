20 февраля 2023, 16:45

Ріші Сунак закликав партнерів подвоїти допомогу для України

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки прем'єр-міністр Великої Британії закликав за прикладом його країни поставити Україні танки, передові системи ППО та ракети більшої дальності до того, як Росія почне очікуваний весняний наступ.



"Ми повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці і здатні допомагати їм захищати свою країну. Коли Путін розпочав цю війну, він вважав, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви", — заявив очільник британського уряду.

