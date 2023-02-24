Флеш-накопичувачі Huawei OceanStor Dorado

24 февраля 2023, 10:15

Рішення Huawei OceanStor Dorado 18000 і 8000 названі найкращими масивами зберігання даних, про що йдеться у звіті 2023-24 DCIG TOP 5 провідної аналітичної і дослідної компанії DCIG.

Згідно з дослідженнями 14 продуктів, що відповідають критеріям DCIG у галузі високоякісних масивів зберігання даних, рішення Huawei OceanStor Dorado отримали високі оцінки за постійні інновації із поліпшення надійності, зручності користування та стійкості.



DCIG TOP 5 — щорічний дослідний звіт, в якому представлений комплексний аналіз найбільш конкурентних продуктів і рішень у галузі. Під час його складання враховуються основні показники, на які орієнтуються клієнти при купівлі продукту, зокрема бізнес-переваги, ефективність і надійність даних.



Huawei OceanStor Dorado 18000 та 8000 довели свою цінність. Системи зберігання даних встановлюють нову планку надійності. Побудовані на базі повнозв’язаної архітектури SmartMatrix, вони є єдиними продуктами у галузі, які забезпечують безперервність обслуговування у разі відмови семи з вісьмох контролерів або одного з двох корпусів контролерів. Спільно з інноваційним смарт-алгоритмом FlashLink® системи забезпечують надшвидку продуктивність файлів і блоків на контролерах, корпусах і твердотільних накопичувачах (SSD).



Щодо зручності користування, OceanStor Dorado 18000 і 8000 підтримують рішення SmartIDC для інфраструктури центрів зберігання й обробки даних, щоб допомогти користувачам спростити й оптимізувати конфігурацію та продуктивність систем зберігання даних, хостів, додатків і аварійного відновлення. До того ж SmartVirtualization усуває розподіл даних завдяки інтеграції гетерогенних систем зберігання даних, спрощуючи управління зберіганням даних, міграцію даних та аварійне відновлення. Важливо, що Huawei OceanStor Dorado 18000 та 8000 підтримують конвергенцію SAN і NAS — провідне налаштування. Це дозволяє єдиному пристрою надавати високоякісні послуги для різноманітних робочих навантажень.



Як і більшість пристроїв сімейства Huawei OceanStor Dorado, рішення 18000 та 8000 оснащені функціями виявлення програм-вимагачів, захищених знімків, функціями WORM, які спільно з ізоляційною зоною забезпечують комплексний захист корпоративних мереж від програм-вимагачів. Ці високоякісні системи зберігання даних є основою для захисту даних і допомагають користувачам в усьому світі менше перейматися через програми-вимагачі.



Флеш-пам'ять Huawei OceanStor Dorado вже декілька років поспіль входить до переліку високоякісних масивів зберігання даних за оцінками DCIG. І Huawei не зупиняється на шляху впровадження інновацій. Надалі компанія продовжуватиме розвивати галузь флеш-пам’яті, щоб допомогти користувачам у сферах фінансів, телекомунікацій, управління, виробництва й охорони здоров’я скористатися можливостями систем зберігання даних.