Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках

27 февраля 2023, 8:45

Компания A4Tech представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8.



Обе модели оснащены микрофоном, отличаются высококачественным четким звучанием и прекрасной эргономикой. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микрофона делают использование этих наушников комфортным везде: и в офисе, и дома, и в поездках.

Новинки выпускаются в черном цвете, обладают аккуратным и строгим внешним видом, смотрятся стильно и элегантно. Одно из преимуществ этих накладных наушников — легкий вес и удобная посадка. Регулируемое оголовье поможет комфортно настроить девайс под размеры головы любого человека. Мягкие амбушюры из экокожи приятно прилегают к ушам. Таким образом HS-8i и HU-8 отлично подходят для длительных рабочих совещаний или прослушивания аудиозаписей, музыки и радио. Управление громкостью звука осуществляется с помощью колесика регулировки на чаше наушников.Обе модели оборудованы 40-миллиметровыми динамиками, которые воспроизводят естественный и четкий звук в формате Stereo Surround 2.0. Гарнитуры работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность устройств составляет 100 дБ, а импеданс — 32 Ом. HU-8 отличается наличием стереофонического чипсета DSP (Digital Signal Processing). Этот процессор обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука, уменьшает нежелательный фоновый шум и гарантирует чистое, отчетливое звучание голоса и музыки.Всенаправленный микрофон пригодится во время переговоров с коллегами и любых других звонков. Система шумоподавления уменьшает посторонние фоновые звуки и помогает четко передавать ваш голос, где бы вы ни находились — в транспорте, ресторане или на улице. Поворотный механизм микрофона позволяет легко убирать наушники в сумку или рюкзак. Эта опция пригодится во время поездок.Стереогарнитуры различаются по типу подключения. Сопряжение модели HS-8i с ПК осуществляется с помощью интерфейса Jack 3.5 мм 4 pin, а HU-8 — через USB. Кроме того, длина кабелей у обоих девайсов разная: 180 см и 200 см соответственно.Новинки станут незаменимым помощником для удаленной работы, деловых звонков, прослушивания музыки и подкастов, просмотра видео. Наушники удобно брать с собой в поездки благодаря продуманной конструкции и весу чуть больше 110 гр.