3 марта 2023, 10:45

Бучанські добровольці тепер вчаться стріляти з Javelin i NLAW

На базі Добровольчого формування Бучанської МТГ запустили інтерактивну кімнату, де добровольці проходять навчання на ПЗРК різних типів: «РПГ-7», «Муха», «Ігл», «Javelin», «NLAW».
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