6 марта 2023, 8:45

Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації

Зокрема, планується реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак.



Відповідні проекти вже розроблені та будуть реалізовані до наступного опалювального сезону.



Також посилюється безпека електростанцій. На них уже є системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це дало змогу цієї зими захистити їх від російських терористів.

