Германия просит Швейцарию продать законсервированные танки Leopard 2

6 марта 2023, 10:15

Как сообщает Reuters, это происходит в рамках сделки, которая может позволить западным странам увеличить военную помощь Украине.

Германия хочет, чтобы Швейцария продала часть танков обратно производителю вооружений Rheinmetall , что позволит компании восполнить пробелы в вооружениях стран-членов Европейского Союза и НАТО.Издание напоминает, что Германия, Польша, Португалия, Финляндия и Швеция входят в число стран, отправляющих танки «Леопард», чтобы помочь Украине защититься от нападения России, создав бреши в собственных арсеналах.