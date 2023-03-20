Unilever проинвестирует €20 млн в новую фабрику в Украине

20 марта 2023, 13:45

Компания Unilever объявила об инвестиции €20 млн в создание нового производства в Киевской области с целью поддержки бизнеса и обеспечения выполнения долгосрочных обязательств.

Начало строительства запланировано на этот год, а фабрика должна быть открыта в 2024 году.Новый завод создаст более 100 рабочих мест и будет производить средства личной гигиены, шампуни и гели для душа популярных брендов, таких как Dove, Axe, TRESemmé и Clear. Производство будет нацелено в основном на украинский рынок, но также может производить продукты для других рынков Европы.«Эта инвестиция свидетельствует о нашей долгосрочной преданности стране и ее народу, нашим сотрудникам, клиентам и партнерам», – отметил гендиректор Unilever Украина Василий Бовдилов.