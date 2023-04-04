Ілон Маск спеціально занижує охоплення твітів про війну в Україні

4 апреля 2023, 11:45

31 березня твіттер опублікував частину вихідного коду алгоритму. Після вивчення програмістів дійшли висновку, що твіти про війну в Україні знижувалися в рейтингу: це означає, що алгоритм рідше показує їх у стрічці.