4 апреля 2023, 11:45

Ілон Маск спеціально занижує охоплення твітів про війну в Україні

31 березня твіттер опублікував частину вихідного коду алгоритму.  Після вивчення програмістів дійшли висновку, що твіти про війну в Україні знижувалися в рейтингу: це означає, що алгоритм рідше показує їх у стрічці.


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