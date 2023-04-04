Польша направит в Украину сотню бронированных "Росомах" - детали

Поставка боевых машин будет профинансирована США и Евросоюзом.
«Родители» из Финляндии
Rosomak − это лицензионная модернизация финского броневика Patria AMV. Главная фишка в том, что на одном шасси можно выпускать машины разных типов (БТР, БМП, самоходные минометы, санитарные эвакуационные машины и пр.).
Вооружение БТР
Основное − автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II, калибр 30 мм, система стабилизации. Второстепенное − спаренный пулемет UKM-2000C, калибр 7,62 мм.
Боевая башня разработана итальянской компанией OTO Melara. Центр управления огнем оснащен универсальным прицелом DNRS-288 и телекамерами II поколения TILDE FC.
БТР могут снаряжаться противотанковыми ракетами Spike-LR.
Защита
Двухслойная, толщина основной внешней брони − 8 мм. На нее может устанавливаться дополнительная в зависимости от предназначения модели. Два слоя разделены и могут заполняться пеной для увеличения водоизмещения.
Башня из сверхпрочного алюминия дополнительно защищена бронеплитами и композитными материалами.
Вместимость
Экипаж броневика 3 человека, при варианте БМП может брать на борт 8 десантников.
ТТХ «Росомахи»
Скорость на шоссе − 100 км/ч, по воде − 10 км/ч.
Запас хода − 800 км.
Дизель-двигатель DI 12 Scania мощностью до 543 л.с.
Боевые машины «Rosomak» могут обеспечить как эффективную доставку десанта на линию фронта, так и защиту пехотных подразделений при прорыве защитных линий врага.