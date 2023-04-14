14 апреля 2023, 10:15

Суд у Гаазі зобов’язав РФ виплатити "Нафтогазу" $5 мільярдів компенсації

За збитки та втрачене майно в окупованому Криму.



Якщо Росія відмовиться виконувати рішення добровільно, «Нафтогаз» може почати процес примусового виконання рішення на території тих держав, де є російські активи.

