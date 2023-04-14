За збитки та втрачене майно в окупованому Криму.
Якщо Росія відмовиться виконувати рішення добровільно, «Нафтогаз» може почати процес примусового виконання рішення на території тих держав, де є російські активи.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Стартует Jupiter Icy Moons Explorer, логотипом которой стал рисунок школьницы
- Интернет | Сегодня, 13:15
Нова пошта скасувала плату за переадресацію у межах міста
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Как говорить с начальником о повышении зарплаты
- Технологии | Сегодня, 12:15
Нові потужні ігрові ноутбуки Lenovo Legion Pro 7i вже в Україні
- Интернет | Сегодня, 11:45
"Аватар: Шлях води" відтепер доступний на платформі Київстар ТБ
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Качественные запчасти для телефонов в Киеве: где заказывать
- Технологии | Сегодня, 10:45
HBO анонсировал очередной приквел к "Игре престолов"
- Технологии | Сегодня, 10:15
Суд у Гаазі зобов’язав РФ виплатити "Нафтогазу" $5 мільярдів компенсації
- Технологии | Сегодня, 9:45
Германия разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29 из старых запасов ГДР
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 16:59
Відкриття першого у світі Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow
- Аналитика | 11 апреля, 0:28
Найцікавіше за тиждень. Випуск 8 (2023) - захід для ЗМІ - відкриття першого у світі роздрібного магазину EcoFlow
- Аналитика | 2 апреля, 21:25
Найцікавіше за тиждень. Випуск 7 (2023) - в Україні відкрито перший офлайн магазин EcoFlow у світі та контролер OPCB-221
- Фотогалереи | 1 апреля, 21:58
ASRock представила материнские платы для Ryzen 7000 на младшем чипсете AMD A620
- Обзоры | 1 апреля, 10:17
Gelius by Krazi Shark2 KZBS-003U – захищена зовнішня колонка, яку можна "розділити навпіл"
- Обзоры | 29 марта, 12:50
Gelius GP-PK006 – смартгодинник, що підкаже, де зараз ваша дитина
- Аналитика | 28 марта, 16:40
Найцікавіше за тиждень. Випуск 6 (2023) - EcoFlow шукає продавців-консультантів в свій перший офлайн-магазин в Києві
- Обзоры | 27 марта, 10:39
Android Smart TV Stick Gelius KX - "розумна флешка", щоб створити smart-TV
- Фотогалереи | 22 марта, 10:29
ЗСУ показали разобранный сбитый "русский" БПЛА "Ланцет"
Популярные новости
- Технологии | 10 апреля, 13:11
OLFLEX CLASSIC 130 H - знайомство з особливостями кабелю 5.00
- Технологии | Вчера, 11:15
Иран представил более 1000 новых образцов вооружения 5.00
- Технологии | 10 апреля, 13:13
Переваги та особливості технології Ethernet 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Стартует Jupiter Icy Moons Explorer, логотипом которой стал рисунок школьницы 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:15
Нова пошта скасувала плату за переадресацію у межах міста 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Как говорить с начальником о повышении зарплаты 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Нові потужні ігрові ноутбуки Lenovo Legion Pro 7i вже в Україні 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
"Аватар: Шлях води" відтепер доступний на платформі Київстар ТБ 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Качественные запчасти для телефонов в Киеве: где заказывать 0.00