Россиян "заманивают" на "госуслуги", угрожая отключением мобильной связи

17 апреля 2023, 10:45

Очередную хитрую схему по оболваниванию населения придумали в РФ.



Как сообщают росСМИ, с начала апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с требованием подтвердить свои персональные данные. В противном случае пользователям грозит блокировка номера.

На все про все дается месяц. Ведь уже в мае роскомнадзор якобы проведет проверку актуальных абонентов компаний для выявления активных «серых» SIM-карт.Подтвердить или сообщить свои персональные данные можно придя в салон связи или в личном кабинете приложения «госуслуги».По оценкам специалистов, сейчас на российском рынке около 20 млн активных пользователей с неавторизированными SIM-картами.Вот и представьте, что половина или хотя бы треть из них обозначит активность на портале «госуслуги». А там уже ждет-дожидается письмо счастья от местного военкома.Хотел сверить данные и сохранить связь, а получил повестки, запрет на выезд заграницу и лишение прав.