Харьковские реставраторы восстанавливают Евангелие начала XVIII века

17 апреля 2023, 15:15

Уникальную памятку украинского барокко, Напрестольное Евангелие в серебряном с позолотой окладе 1707 года, спасла сотрудница местного краеведческого музея Дина Листопад.

Показательно, что и во времена Второй мировой войны это Евангелие также скрывали сотрудники музея. Тогда его закопали в земле.После освобождения Изюма от российской оккупации Евангелие, которому более 300 лет, удалось вывезти в безопасное место. Теперь специалисты заняты тем, чтобы остановить разрушительные процессы в книжном блоке.Как сообщили в Харьковской ОВА, сам музей сильно пострадал от вражеских обстрелов: в нем выбиты окна, повреждена крыша, отсутствует свет и отопление.