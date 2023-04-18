18 апреля 2023, 12:15

Google запускає в Україні онлайн-гру "Interland: Безпека дітей в Інтернеті"

Інтерактивна гра призначена для навчання дітей цифровій безпеці.



В сучасному світі, коли доступ до Інтернету є необхідністю для більшості аспектів життя, включно із навчанням, розвагами та комунікацією, питання онлайн-безпеки для дітей стає все більш актуальним. В мережі діти можуть зіткнутися з небезпеками, такими як онлайн-хуліганство, кібербулінг, шахрайство та інші цифрові загрози. Тому, навчання дітей навичок безпеки в Інтернеті є дуже важливим, щоб захистити їх від потенційних небезпек та гарантувати їм відповідальне користування Інтернетом.



Google прагне, щоб діти були впевненими дослідниками онлайн-світу, і при цьому максимально залишалися в безпеці; саме тому ми представляємо новий цифровий інструмент в ігровому форматі, щоб допомогти дітям та їхнім батькам на цьому шляху.



Онлайн-гру "Interland: Безпека дітей в Інтернеті" створено для того, щоб допомогти дітям набути важливих навичок, що гарантуватимуть їхню безпеку в Інтернеті та допоможуть їм стати відповідальними цифровими громадянами. Ця онлайн-гра відсьогодні доступна українською мовою і є безкоштовною, тож доступна кожному, і, що найважливіше, її реалізовано у зрозумілому та цікавому для дітей форматі.



Інформаційними партнерами проєкту стали Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України та національний проєкт Дія.Цифрова освіта.



В Interland під час пригод у уявному світі діти зможуть навчитися, як обережно ділитися інформацією в мережі, розпізнавати фейки та боротися з хакерами, фішерами та кіберхуліганами. Interland складається з чотирьох веб-ігор, які навчають дітей різних аспектів безпеки в Інтернеті. Так,



У КОРОЛІВСТВІ ДОБРОТИ можна дізнатися, як чемно поводитися в мережі.



У РІЧЦІ РЕАЛЬНОСТІ маленькі гравці можуть навчитися розпізнавати фейки.



На УВАЖНІЙ ГОРІ діти вчаться, як обережно ділитися інформацією в мережі.



А у ВЕЖІ ЗІ СКАРБАМИ – як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.



Interland — це новий зрозумілий спосіб зацікавити дітей і залучити їх до уроків цифрової безпеки. Гра доступна онлайн і не потребує завантаження або реєстрації, і в неї можна грати на будь-якому пристрої та будь-де.



Щоб отримати доступ до онлайн-гри "Interland: Безпека дітей в Інтернеті", відвідайте веб-сайт гри за посиланням.



Крім того, цей та інші ресурси, які має Google для отримання знань для школи, роботи чи життя, можна знайти на освітньому хабі Google Знання. На цій платформі усі зацікавлені більш детальним вивченням теми дитячої онлайн-безпеки можуть також ознайомитись з "Посібником із безпеки дітей в Інтернеті".

