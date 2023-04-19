Warner Bros анонсировала игру про квиддич — Harry Potter: Quidditch Champions

Даты релиза пока нет. Известно, что над игрой работали несколько лет и она будет доступна для ПК и консолей.
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