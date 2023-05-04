Норвегия выделила на помощь Украине €378 млн

Деньги имеют целевое назначение. 235 млн евро пойдут на гуманитарные нужды. А оставшиеся 143 млн - на поддержку бюджетной сферы и восстановление инфраструктуры.
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