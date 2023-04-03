3 апреля 2023, 9:45

МВФ одобрил рекордный кредит Украине на $15,6 млрд, — Reuters

Как сообщает издание, программа рассчитана на 4 года. Деньги пойдут на неотложные нужды, а также на поддержку реформ и интеграцию Украины в Европейский союз.


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