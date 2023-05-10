Компенсацію за пошкоджене житло можна отримати через "Дію"

У "Дії" додали нову послугу, яка дозволяє подати заявку на ремонт пошкодженого житла. Скористатися програмою "єВідновлення" можуть ті українці, чиї домівки пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
Послуга працює за принципом, схожим до "єПідтримки". Подаєте заявку на виплату за кілька кліків та відкриваєте спеціальну картку "єВідновлення" в одному з 5 банків-партнерів.
Максимальна сума на відновлення одного об’єкта - 200 тисяч гривень.
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