РФ не может обеспечить собственную армию

Американское издание The Wall Street Journal отмечает: «Военные компании, созданные крупнейшими российскими государственными корпорациями, бывшими военными и бизнесменами, отправляют военных на передовую в Украину в попытке продемонстрировать лояльность Кремлю на фоне трудностей Москвы обеспечивать приток сил для участия в конфликте».
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