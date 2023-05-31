31 мая 2023, 10:45

Україна отримала від союзників близько 60 танків Leopard 2, — Резніков

За його словами, до складу танкової коаліції входять Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Португалія, Іспанія та Канада.



"Поки що ми отримали близько двох батальйонів по 30 танків у кожному, тобто всього близько 60 одиниць", — зазначив О. Резніков.

