Україна отримала від союзників близько 60 танків Leopard 2, — Резніков

За його словами, до складу танкової коаліції входять Німеччина, Польща, Нідерланди, Швеція, Португалія, Іспанія та Канада.
"Поки що ми отримали близько двох батальйонів по 30 танків у кожному, тобто всього близько 60 одиниць", — зазначив О. Резніков.
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