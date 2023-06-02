2 июня 2023, 12:15

Україні потрібно більше систем Patriot, - прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

На саміті Європейської політичної спільноти будуть обговорювати посилення протиповітряної оборони України, в тому числі передачу нових систем Patriot, - заявив прем’єр-міністр Нідерландів.

