6 июня 2023, 13:45

Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми

"Каховська станція не працювала в енергосистемі з жовтня минулого року. Що стосується роботи в енергосистемі – змін не відбудеться. Що стосується водосховищ, які вище по каскаду – ніяких на них впливів немає”, – зазначив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

