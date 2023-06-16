Британские ученые помогают Ирану в разработке технологий для дронов

16 июня 2023, 13:45

Ученые из университетов Британии и Ирана совместно работают над созданием современных технологий, которые позволят одновременно управлять сотнями дронов.

Об этом сообщает еврейский еженедельник Британии The Jewish Chronicle.



Издание, со ссылкой на военных экспертов, отмечает, что «такая система управления может позволить иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) совершать массированные атаки на Израиль и западные страны». Подчеркивается, что Исламская республика использует связи с британскими учеными для обхода западных санкций.



Глава МИД Британии Клеверли заявил, что изучается вопрос участия британских университетов в этих разработках. «Любое сотрудничество с Ираном — это угроза как нашим интересам на Ближнем Востоке, так и, откровенно говоря, миру во всем мире, потому что режим представляет собой угрозу, где бы он ни проявлялся. Мы не должны работать с Ираном, и точка», - добавил он.