19 июня 2023, 12:45

Французский телеканал TF1 опубликовал репортаж с позиций РФ на территории Украины. В сюжете показывают траншеи, вырытые российскими военными, технику и вооружения ВС РФ.

«Русские продолжают преследовать украинскую армию автоматическими гранатометами», - говорит корреспондент на видео.



В сюжете ни разу не упоминается о том, кто является агрессором в этой войне. Точно так же, уже традиционно и регулярно французские СМИ и власти страны искажают происходящее в Карабахе (https://t.me/az_front/14321) в пользу собственных политических интересов.



12-13 июня более 170 парламентариев и муниципальных деятелей Франции призвали официальный Париж (https://t.me/az_front/15026) оказать военную поддержку Армении, тем самым показав, что они массово и демонстративно игнорируют опасения Украины по поводу передачи Арменией французских военных технологий Ирану и России, которые впоследствии могут быть использованы для атак на украинские территории.



Также несколько лет назад Франция рассматривала возможность заключения стратегического альянса с РФ на Южном Кавказе (https://t.me/az_front/13270), но этому помешало начало полномасштабной российской агрессии против Украины.

