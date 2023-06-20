20 июня 2023, 12:45

Украина и Израиль обсудят шаги для противодействия Ирану

Главы Минобороны Украины и Израиля могут поговорить о шагах для противодействия Ирану, сообщил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Маломуж: «В первую очередь у обеих стран есть общий враг – Иран. Поэтому вполне уместно обсудить эту угрозу».



Маломуж заявил, что возможно обсуждение передачи Израилем Украине фронтовой противовоздушной обороны (ПВО) и системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

