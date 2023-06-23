23 июня 2023, 13:15

В Ірпені, Бучі та Бородянці побудують перші в Україні "розумні" електромережі

У Київській області будуть проводити реконструкцію електромереж — замість старих побудують нові «розумні» електромережі Smart Grid. Перший етап проєкту – реконструкція енерговузла Ірпінь-Буча-Бородянка.


Оцените новость:
  • 0 оценок