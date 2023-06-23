Военный эксперт: Украина может нанести удары по Татарстану

23 июня 2023, 14:45

Украина следит за попытками РФ наладить производство дронов в Татарстане.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью «Idel.Реалии».



«‎Есть информация, что иранские специалисты строят в Татарстане завод по производству дронов. По данным открытых источников, ориентировочный ввод в эксплуатацию или запуск завода ожидается в начале 2024 года...», — заявил он.



Таким образом, Татарстан может стать легитимной военной целью для Украины, если заявленное производство БПЛА будет запущено, добавляет эксперт.

