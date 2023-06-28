Huawei створює Альянс зі штучного інтелекту для цифровізації галузі

У місті Фенешлітке, Угорщина, відбувся форум Інтелектуального залізничного транспорту і логістики-2023 (Intelligent Rail & Logistics Forum 2023).
Під час події Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) спільно з Huawei та міжнародними партнерами оголосила про створення у липні цього року Світового Альянсу зі штучного інтелекту для сфер промисловості і виробництва. Метою цієї організації стане побудова платформи для співпраці й обміну знаннями. Це сприятиме розвитку інновацій і застосуванню технологій на основі штучного інтелекту в різних галузях і сферах виробництва, а також прискоренню цифрової економіки.
«Ми є свідками того, як мобільний зв'язок і галузеві інновації об’єднуються. 5G разом зі штучним інтелектом і хмарними обчисленнями надає безліч переваг сферам транспорту та логістики. Ефективність, якість роботи та безпека на об’єкті значно поліпшилися. Зросло залучення жінок у робочому середовищі, де раніше домінували чоловіки», — зазначив під час промови Циюн Цзоу (Ciyong Zou) заступник гендиректора і керівний директор UNIDO.
Оскільки переваги рішень на основі штучного інтелекту стають усе більш очевидними, важливо допомогти бізнесам у цифровізації.
«Мета Альянсу — бути платформою для співпраці, обміну знаннями і демонстрації найкращих практик», — додав Циюн Цзоу.
«Інтермодальний термінал East-West Gate (EWG) розпочав роботу в жовтні 2022 року. На терміналі щороку можна швидко завантажити та розвантажити 1 мільйон TEU (одиниць у двадцятифутовому еквіваленті), переміщуючи вантажі між широкою і вузькою коліями, що ставить високі вимоги до ефективності та безпеки. Оскільки 5G дозволяє з'єднати всі внутрішні комунікації і технічне обладнання, високоавтоматизовані крани можуть керуватися дистанційно, здійснюючи точні рухи. Це значно підвищує продуктивність і забезпечує комфортніші умови роботи для операторів», — зазначив Янош Талосі (János Tálosi), генеральний директор East-West Intermodal Logistics Plc.
«Проєкт знаменує собою ключову віху в розвитку технологій 5G в Угорщині та цифровізації залізничних вантажоперевезень. Він також дозволяє EWG стати інтермодальним залізничним логістичним хабом у цифрову епоху», — додав Я. Талосі.
«Інтермодальний термінал East-West Gate — це історія створення соціальної цінності завдяки чудовій співпраці різних партнерів і відданих інвесторів. Цифрові високотехнологічні рішення, що використовуються на об'єкті, спонукають багатьох молодих місцевих жителів залишатися в регіоні. Середній вік співробітників становить 23-25 років. Об’єкт вирізняється високою безпекою, здоровим і чистим робочим середовищем для працівників, а не важкими умовами праці. Це рішення доводить, що 5G дійсно застосовується в інтелектуальному залізничному секторі Європи, використовуючи цифрові технології нового покоління. Вони вирішують спільні проблеми та сприяють цифровій трансформації», — сказав Радослав Кедзя (Radoslaw Kedzia), віцепрезидент Huawei у регіоні Центральної і Східної Європи та країнах Скандинавії (CEE & Nordic).
Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 проходив у інтермодальному терміналі East-West Gate (EWG), розташованому у місті Фенешлітке, Угорщина. Комплекс займає площу 5 млн кв. м і включає сам термінал, склади та зони розвитку. Це найбільший і найсучасніший внутрішній інтермодальний термінал такого роду та перший приватний контейнерний залізничний термінал з підтримкою 5G у Європі.
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