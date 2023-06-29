Добровольцы больше года проведут в симуляторе, имитирующем жизнь на Марсе

29 июня 2023, 10:15

Как сообщает Fox News, экипаж вошел в симулятор Марса 25 июня и пробудет в изоляции 378 дней до 7 июля 2024 года.

Это будет самая длительная миссия NASA, в рамках которой ученые изучат физическое и эмоциональное состояние команды, проверят показатели здоровья, реакцию на нештатные ситуации и возможность выжить в экстремальных условиях.Экипажу предстоит столкнуться с ограниченным запасом ресурсов, сублимированными продуктами, необходимостью находиться в изоляции и сосуществовать с малознакомыми людьми, перебоями в работе оборудования и прочими смоделированными ситуациями реального полета. А гравитацию на станции воссоздадут с помощью виртуальной реальности.Несмотря на жесткие условия, заявку на участие в эксперименте подали около четырех тысяч человек. Экипаж отбирали по критериям, предъявляемым к профессиональным астронавтам.