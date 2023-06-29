С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка

29 июня 2023, 13:15

Законопроект №8287 принят Радой во втором чтении, сообщил глава финкомитета парламента Гетманцев.

Предполагается, что "закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и ликвидирует тень".



По словам Гетманцева, будет легче отслеживать движение алкоголя и табачных изделий, каждый гражданин сможет проверить легальность товара.



Система рассчитает и выставит счет к оплате в части сумм акцизного налога за заказанные марки.



Кабмину дадут полгода, чтобы привести в порядок необходимую подзаконную нормативную базу.