С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка

Законопроект №8287 принят Радой во втором чтении, сообщил глава финкомитета парламента Гетманцев.
Предполагается, что "закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и ликвидирует тень".
По словам Гетманцева, будет легче отслеживать движение алкоголя и табачных изделий, каждый гражданин сможет проверить легальность товара.
Система рассчитает и выставит счет к оплате в части сумм акцизного налога за заказанные марки.
Кабмину дадут полгода, чтобы привести в порядок необходимую подзаконную нормативную базу.