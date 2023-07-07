7 июля 2023, 14:45

ЗРК Patriot Німеччини розгорнули для захисту саміту НАТО у Вільнюсі

Йдеться про три німецькі бойові ескадрильї. Так альянс враховує загострення ситуації у сфері безпеки, не маючи конкретних ознак атаки, повідомляє DPA.



Система Patriot вперше виконуватиме бойові завдання у Литві, заявляли в ЗС країни. Вона дислокується в аеропорту Вільнюса, який розташований приблизно в 160 км від російського ексклаву Калінінград та в 30 км від Білорусі.

