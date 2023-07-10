10 июля 2023, 11:15

Украина имеет право стать членом НАТО - Эрдоган

Украина имеет право стать членом НАТО, - заявил с Зеленским.



Он отметил, что Турция продолжит оказывать содействие в восстановлении Украины и приложит все усилия для предотвращения войны.



Глава государства сообщил, что рассчитывает на продление черноморской зерновой инициативы на 3 месяца, а потом и на 2 года.

