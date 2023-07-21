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21 июля 2023, 10:15
В США Торнадо разрушил фармацевтическую фабрику Pfizer — Reuters
Предприятие производило порядка 30% стерильных инъекционных препаратов для больниц США.
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