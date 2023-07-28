28 июля 2023, 12:15

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

До нього увійшли:

📌  20 розвідувальних дронів RQ-35;
📌  13 розвідувальних дронів Vectror;
📌  6 зеніток Gepard 1А2;
📌  10 гусеничних всюдиходів "BV206";
📌  15 тисяч патронів для Gepard;
📌  2,6 тисяч димових снарядів.
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