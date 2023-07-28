28 июля 2023, 12:15

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

До нього увійшли:



📌 20 розвідувальних дронів RQ-35;

📌 13 розвідувальних дронів Vectror;

📌 6 зеніток Gepard 1А2;

📌 10 гусеничних всюдиходів "BV206";

📌 15 тисяч патронів для Gepard;

📌 2,6 тисяч димових снарядів.

