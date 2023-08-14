Россия начала применять против Украины "шахеды" собственного производства

14 августа 2023, 9:15

РФ начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, пишет британская исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR).

Сообщается, что сбитые в Украине дроны выглядели как «шахеды», но эксперты обнаружили у них электронные модули, которые РФ использует для строительства своих разведывательных дронов.



Остальные детали произведены за пределами РФ, в 22 компаниях из 7 разных стран. Эксперты CAR пришли к выводу, что завод, построенный Ираном в РФ, уже начал свою деятельность.