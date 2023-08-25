IT повышают эффективность коноплеводства

25 августа 2023, 8:15

Выращиванием сельскохозяйственной конопли, человечество занимается несколько тысячелетий. Культура эта очень неприхотливая, но продуктивная и даёт не только продукты питания, но и лубяные волокна высочайшего качества. А Информационные Технологии (IT), достаточно новое явление для цивилизации, в современном понимании этот термин появился около 60-ти лет назад. Однако развитие IT происходит семимильными шагами, и эти технологии, как спрут, распустили свои щупальца во все сферы деятельности человека. В 20-ых годах ХХI века, Информационные Технологии научились приспосабливать даже для повышения эффективности сельскохозяйственных работ. Пионерами в этом направлении были IT-специалисты из "Силиконовой долины" (Калифорния, США).





Очень трудно представить, на каком основании могут объединяться такие принципиально разные сегменты индустрии, как коноплеводство и Информационные Технологии. Однако следует уточнить, что в III тысячелетии, каннабис получает распространение не как пищевая культура, а более как лекарственное растение. Признание за коноплёй уникальных терапевтических свойств, способствовало развитию нового направления, селекционеры стали выводить сорта медицинской марихуаны, к которой предъявляют принципиально новые требования.

Самое ценное в медицинском каннабисе – фитоканнабиноиды. Это биологически активные вещества, которые синтезируются в соцветиях конопли. Причём сейчас учёными открыто около 120 подобных соединений, и все они обладают своими сугубыми свойствами. Но только один из них, ТГК (тетрагидроканнабинол), является психогенным. Остальные не вызывают изменения сознания, хотя имеют аналогичную химическую формулу, просто у них разное строение молекул.

Заводчики, занимающиеся культивацией медицинской марихуаны обнаружили, что изменяя спектр и интенсивность освещения, варьируя состав минеральных добавок и температуру, можно заставить каннабис синтезировать нужные каннабиноиды. Но следить за этими процессами чрезвычайно сложно. Чтобы облегчить задачу, к решению привлекли IT специалистов. После продолжительной работы, компьютерные гении из "Силиконовой долины" разработали программно-аппаратные комплексы, которые берут на себя 99% всех задач, по скрупулёзному соблюдению условий культивации терапевтической марихуаны.

Уже сейчас в Калифорнии есть экспериментальные тепличные хозяйства, на которых к каждому кусту марихуаны прикрепляют несколько микродатчиков. Они регистрируют влажность грунта, температуру и состав воздуха, содержание питательных веществ в соках цветущих растений и через локальную сеть, сбрасывают все данные на сервер. А компьютерная нейросеть уже для каждого куста конопли подбирает необходимый набор микроэлементов и регулирует степень и качество освещения.

Хотя эти работы находятся на начальной стадии развития, но специалисты уже отметили высочайшее качество медицинской марихуаны, выращенной с использованием IT технологий XXI века.