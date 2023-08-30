30 августа 2023, 14:45

У Польщі організують виробництво комплектуючих для F-16

Про це агентству PAP заявив директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький.



За його словами, кінцевий план заводу до кінця наступного року — виробляти 70-80% конструкції корпусу винищувачів.

