6 сентября 2023, 14:45

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні

До нього увійшли:



▪️10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

▪️Понад 8,5 мільйонів набоїв;

▪️27 тисяч 40-мм боєприпасів;

▪️Броньований мостоукладач Beaver;

▪️32 вантажівки Zetros;

▪️4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;

▪️4 прикордонні автомобілі;

▪️20,000 захисних окулярів для солдатів.

