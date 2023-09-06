6 сентября 2023, 14:45

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні

До нього увійшли:

▪️10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;
▪️Понад 8,5 мільйонів набоїв;
▪️27 тисяч 40-мм боєприпасів;
▪️Броньований мостоукладач Beaver;
▪️32 вантажівки Zetros;
▪️4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;
▪️4 прикордонні автомобілі;
▪️20,000 захисних окулярів для солдатів.
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